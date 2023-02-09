В Тольятти разыскивают любителя драться около банка

В Тольятти полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в избиении. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В январе в больницу обратился местный житель с травмой челюсти, которую ему нанес незнакомый мужчина рядом с отделением банка.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои").

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, был одет в белую шапку, темную куртку ниже пояса, темные брюки и коричневые ботинки.

С мужчиной находилась женщина на вид 35 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, была одета в бирюзовую шапку, темно-зеленую куртку, синие джинсы и коричневые ботинки с белым мехом.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-48-62, 93-69-69 или 102.