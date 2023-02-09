Четыре машины столкнулись на трассе М-5 под Сызранью

В четверг, 9 февраля, в Сызранском районе Самарской области в ДТП попал 42-летний водитель Fiat Ducato. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным, в 8:15 на 916 км трассы М-5 он не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями: Lada Granta под управлением 39-летнего мужчины; Mercedes-Benz, которым управлял 33-летний водитель; и "Газелью", за рулем которой находился 51-летний мужчина.
В аварии пострадал водитель Mercedes.
В Огибдд Сызранское сообщили, что полицейские оказали помощь пострадавшим и организовывают реверсивное движение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!