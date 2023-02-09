Четыре машины столкнулись на трассе М-5 под Сызранью

В четверг, 9 февраля, в Сызранском районе Самарской области в ДТП попал 42-летний водитель Fiat Ducato. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, в 8:15 на 916 км трассы М-5 он не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями: Lada Granta под управлением 39-летнего мужчины; Mercedes-Benz, которым управлял 33-летний водитель; и "Газелью", за рулем которой находился 51-летний мужчина.

В аварии пострадал водитель Mercedes.

В Огибдд Сызранское сообщили, что полицейские оказали помощь пострадавшим и организовывают реверсивное движение.