Авито Работа к Международному дню пиццы: спрос на пиццамейкеров в России вырос на 58%, а в Самаре на 33%

Ежегодно 9 февраля отмечается Международный день пиццы. Специально к необычному гастрономическому празднику эксперты Авито Работы рассказали о профессии пиццамейкера или пиццайоло и сделали подборку высокооплачиваемых предложений для тех, кто хочет связать свою профессиональную жизнь с пиццей.

В январе 2023 года спрос на пиццамейкеров на Авито Работе вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Самаре на 33%. На платформе представлен большой выбор вакансий от ресторанов, кафе, пиццерий, фудмоллов и сервисов формата dark kitchen (заведений, работающих только на доставку). Всего на платформе на начало февраля — свыше тысячи актуальных предложений. Востребованность пиццамейкеров во многом выросла за счёт популярности сервисов доставки и самовывоза готовых блюд, где можно заказать еду практически любой кухни мира, в том числе пиццу — одно из самых любимых угощений на праздниках и в повседневной жизни.

Интересоваться профессией пиццамейкера на Авито Работе стали на 7% чаще. Вакансии пиццамейкеров доступны как опытным поварам, там и начинающим специалистам: многие работодатели предлагают соискателям пройти обучение, чтобы стать пиццайоло. График работы в этой профессии довольно гибкий: можно найти и подработку, и работу с полной занятостью, в том числе посменной.

"Пиццайоло — не просто повар, который печет пиццу, а специалист высокого уровня, знающий все тонкости приготовления итальянского блюда, завоевавшего мир. Люди, готовые связать жизнь с этой профессией, могут построить интересную и успешную карьеру в ресторанной индустрии. Даже начиная со стартовой позиции, можно быстро набраться опыта и мастерства и дорасти до шеф-пиццамейкера. На Авито Работе большой выбор вакансий для пиццамейкеров с разным стажем, в том числе сотни вариантов для новичков в профессии", — рассказывает Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Медианная зарплата пиццамейкеров в Самаре составляет 42 500 рублей. Более высокие зарплаты предлагают в пиццериях Москвы (50 000 рублей), Тюмени (50 000 рублей), Архангельска (45 000 рублей) и Уфы (45 000 рублей). В некоторых случаях, например, при плавающем графике или занятости на несколько часов в день, пиццамейкеру могут предложить почасовую или посменную оплату труда.

Высокооплачиваемые предложения для пиццамейкеров на Авито Работе в феврале:

В Москве повар в пиццерии может зарабатывать до 80 000 рублей. Работодатель предлагает сменный график: 5/2, 2/2, 3/2, смены по 12 часов, возможность выбрать время работы — только в дневное или только в ночное время. Оплата труда за одну смену — 2 600 рублей. Зарплата за месяц зависит от количества отработанных смен.

В Ханты-Мансийске повар-пиццамейкер может зарабатывать 85 000 рублей. Работодатель ищет кандидатов с опытом работы от года, предлагает сменный график и заработную плату от 2 500 до 3 000 рублей за смену

В Саратове в связи с расширением пиццерии требуются пиццамейкеры с опытом и без. Будущий виртуоз пиццы может выбрать удобный график работы: 3/3, 5/2, 7/0. Также работодатель готов принять на работу людей на неполную занятость. В зависимости от графика можно зарабатывать до 120 000 рублей.

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