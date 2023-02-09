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Авито Работа к Международному дню пиццы: спрос на пиццамейкеров в России вырос на 58%, а в Самаре на 33%

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ежегодно 9 февраля отмечается Международный день пиццы. Специально к необычному гастрономическому празднику эксперты Авито Работы рассказали о профессии пиццамейкера или пиццайоло и сделали подборку высокооплачиваемых предложений для тех, кто хочет связать свою профессиональную жизнь с пиццей.

В январе 2023 года спрос на пиццамейкеров на Авито Работе вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Самаре на 33%. На платформе представлен большой выбор вакансий от ресторанов, кафе, пиццерий, фудмоллов и сервисов формата dark kitchen (заведений, работающих только на доставку). Всего на платформе на начало февраля — свыше тысячи актуальных предложений. Востребованность пиццамейкеров во многом выросла за счёт популярности сервисов доставки и самовывоза готовых блюд, где можно заказать еду практически любой кухни мира, в том числе пиццу — одно из самых любимых угощений на праздниках и в повседневной жизни.

Интересоваться профессией пиццамейкера на Авито Работе стали на 7% чаще. Вакансии пиццамейкеров доступны как опытным поварам, там и начинающим специалистам: многие работодатели предлагают соискателям пройти обучение, чтобы стать пиццайоло. График работы в этой профессии довольно гибкий: можно найти и подработку, и работу с полной занятостью, в том числе посменной.

"Пиццайоло — не просто повар, который печет пиццу, а специалист высокого уровня, знающий все тонкости приготовления итальянского блюда, завоевавшего мир. Люди, готовые связать жизнь с этой профессией, могут построить интересную и успешную карьеру в ресторанной индустрии. Даже начиная со стартовой позиции, можно быстро набраться опыта и мастерства и дорасти до шеф-пиццамейкера. На Авито Работе большой выбор вакансий для пиццамейкеров с разным стажем, в том числе сотни вариантов для новичков в профессии", — рассказывает Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Медианная зарплата пиццамейкеров в Самаре составляет 42 500 рублей. Более высокие зарплаты предлагают в пиццериях Москвы (50 000 рублей), Тюмени (50 000 рублей), Архангельска (45 000 рублей) и Уфы (45 000 рублей). В некоторых случаях, например, при плавающем графике или занятости на несколько часов в день, пиццамейкеру могут предложить почасовую или посменную оплату труда.

Высокооплачиваемые предложения для пиццамейкеров на Авито Работе в феврале:

  • В Москве повар в пиццерии может зарабатывать до 80 000 рублей. Работодатель предлагает сменный график: 5/2, 2/2, 3/2, смены по 12 часов, возможность выбрать время работы — только в дневное или только в ночное время. Оплата труда за одну смену — 2 600 рублей. Зарплата за месяц зависит от количества отработанных смен.
  • В Ханты-Мансийске повар-пиццамейкер может зарабатывать 85 000 рублей. Работодатель ищет кандидатов с опытом работы от года, предлагает сменный график и заработную плату от 2 500 до 3 000 рублей за смену
  • В Саратове в связи с расширением пиццерии требуются пиццамейкеры с опытом и без. Будущий виртуоз пиццы может выбрать удобный график работы: 3/3, 5/2, 7/0. Также работодатель готов принять на работу людей на неполную занятость. В зависимости от графика можно зарабатывать до 120 000 рублей.

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Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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