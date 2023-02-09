Мягкий кинотеатр приглашает на голливудские новинки

Зрители могут увидеть "Аватар: Путь воды" и "Кот в сапогах 2: Последнее желание".
Билеты можно приобрести как на кассах кинотеатра, так и онлайн на сайте comfortkino.ru или в официальном приложении Мягкого кинотеатра — app.comfortkino.ru
Билеты на "Аватар. Путь воды".
Билеты на "Кот в сапогах 2: Последнее желание".
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Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?