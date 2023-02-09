Мягкий кинотеатр приглашает на голливудские новинки

Зрители могут увидеть "Аватар: Путь воды" и "Кот в сапогах 2: Последнее желание".

Билеты можно приобрести как на кассах кинотеатра, так и онлайн на сайте comfortkino.ru или в официальном приложении Мягкого кинотеатра — app.comfortkino.ru

Билеты на "Аватар. Путь воды".

Билеты на "Кот в сапогах 2: Последнее желание".

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