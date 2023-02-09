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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" реконструировало участки двух нефтепроводов в Самарской области

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило реконструкцию и ввело в эксплуатацию участки магистральных нефтепроводов (МН) Бугуруслан — Сызрань и Бавлы — Куйбышев в Самарской области. Общая протяженность замененных участков составила почти 4 км.

Работы на объектах проводились с декабря 2021 года с привлечением технического заказчика ООО "Транснефть - ТСД" в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов АО "Транснефть - Приволга".

Проведена плановая замена линейной части трубопровода Бугуруслан — Сызрань диаметром 720 мм и трубопровода Бавлы — Куйбышев диаметром 520 мм с заменой участков протяженностью 1,27 и 2,45 км, соответственно. При реконструкции были использованы отечественные электросварные трубы из углеродистой стали высокого класса прочности, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах, способные выдерживать рабочее давление до 7,4 МПа. Трубы имеют заводское изоляционное покрытие и отличаются повышенной устойчивостью к коррозии.

Выполнены переходы МН через р. Черная и овраг Чугунов с протаскиванием дюкеров (подводный участок трубопровода) протяженностью 89 м и 125 м, соответственно, а также пересечения с 74 коммуникациями, в том числе кабелями связи, линиями электропередачи, трубопроводами и газопроводами. Обеспечена электрохимзащита замененных участков, проведен монтаж анодных заземлителей, а также рекультивация территории.

Комплекс работ выполнен с учетом всех требований природоохранного законодательства и неукоснительным соблюдением правил промышленной безопасности. Перед подключением были проведены гидравлические испытания нефтепровода на прочность и герметичность, а также внутритрубная диагностика.

Подключения участков к системе действующих магистральных нефтепроводов были выполнены во время плановой 72-часовой остановки транспортировки нефти по МН Бугуруслан — Сызрань и Бавлы — Куйбышев. В настоящее время транспортировка нефти по МН осуществляется в штатном режиме.

Обновление фондов нефтепроводной инфраструктуры АО "Транснефть - Приволга" является одним из главных направлений программы технического перевооружения и реконструкции объектов. Цель — повышение эксплуатационной надежности линейной части МН и оборудования площадочных объектов.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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и спарку надо работать эффективнее

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