В Тольяттинском кожно-венерологическом диспансере обнаружили мошенничество

Прокуратура Тольятти 8 февраля провела выездную проверку в местном кожно-венерологическом диспансере и нашла ряд нарушений на уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По данным надзорного ведомства, в 2022-2023 гг. должностные лица медучреждения получали от младших медицинских работников деньги, которые те получали в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в качестве стимулирующих выплат и надбавок за переработки.

В итоге по материалам прокуратуры полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения").

Сейчас следствие устанавливает размер ущерба и виновных должностных лиц.