Прокуратура Тольятти 8 февраля провела выездную проверку в местном кожно-венерологическом диспансере и нашла ряд нарушений на уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По данным надзорного ведомства, в 2022-2023 гг. должностные лица медучреждения получали от младших медицинских работников деньги, которые те получали в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в качестве стимулирующих выплат и надбавок за переработки.
В итоге по материалам прокуратуры полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения").
Сейчас следствие устанавливает размер ущерба и виновных должностных лиц.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063