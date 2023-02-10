В Самаре под колеса Mitsubishi попала женщина, вышедшая на дорогу на "красный"

В четверг, 9 февраля, в 17:01 в Промышленном районе Самары 24-летний водитель Mitsubishi Lancer напротив дома № 21к1 по ул. Земеца допустил наезд на 58-летнюю женщину-пешехода.

Пешеход переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Она госпитализирована, сообщает ГУ МВД по Самарской области.