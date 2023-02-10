На Южном шоссе в Самаре под колесами "Газели" погиб мужчина

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В пятницу, 10 февраля, в Самаре в ДТП погиб пешеход. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.