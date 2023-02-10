Главбуха СРПП обвиняют в мошенничестве

Куйбышевский транспортный прокурор утвердил обвинение по уголовному делу 48-летней главбуха, которую обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.

По версии следствия, в апреле 2022 г. главный бухгалтер ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" (СРПП) внесла в платежные поручения ложные сведения и сама себе "начислила" 28 тыс. рублей.

Сейчас дело направлено в Самарский районный суд.