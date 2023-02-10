Куйбышевский транспортный прокурор утвердил обвинение по уголовному делу 48-летней главбуха, которую обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.
По версии следствия, в апреле 2022 г. главный бухгалтер ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" (СРПП) внесла в платежные поручения ложные сведения и сама себе "начислила" 28 тыс. рублей.
Сейчас дело направлено в Самарский районный суд.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063