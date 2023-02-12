ХК "Лада" проиграл "Соколу"

В субботу, 11 февраля, в PARI ВХЛ — Кубок Шелкового пути ХК "Лада" на своем льду проиграл краснояскому "Соколу", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Тольяттинцы достаточно активно начали матч, и в середине периода открыли счет: Михаил Железнов со второй попытки отправил шайбу в девятку, реализовав большинство — 1:0. Вскоре он же мог увеличить счет, но не реализовал выход один на один — голкипер гостей Рафаэль Хакимов выиграл эту дуэль.

На 18-й минуте экс-ладовец Константин Майоров в большинстве сравнял счет, добив шайбу после броска Ильи Кожухова — 1:1. В концовке периода у волжан была пара неплохих моментов для взятия ворот, но счет остался неизменным.

На 23-й минуте Илья Кожухов вывел "Сокол" вперед. Вскоре Кирилл Слепец точно бросил после выигранного гостями вбрасывания — 1:3. На 28-й минуте Майоров оформил дубль, вновь реализовав большинство — 1:4. После этого место в воротах "Лады" занял Вадим Никитин. На 32-й минуте Никита Бобряшов сократил счет (2:4). В концовке периода тольяттинцы на 1.24 получили перевес в двух игроков, но реализовать его хозяева не смогли.

За 3.03 до окончания третьего периода Валерий Белов заменил вратаря полевым игроком, но счет не изменился — победа "Сокола" со счетом 4:2.