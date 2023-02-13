Самарские ученые разработали первую в России горелку для газотурбинных установок, работающую на чистом водороде

Самарские ученые создали первое в России горелочное устройство для газотурбинных установок (ГТУ), работающее на чистом водороде. Эта разработка должна помочь в развитии "зеленой" энергетики и сокращении выбросов парниковых газов в энергетической отрасли. Создали горелку ученые Самарского университета имени Королева совместно со специалистами компании "Силовые машины".

Горелка подойдет не только для газотурбинных установок, которые будут разрабатываться с учетом именно ее характеристик - сделать более экологичными можно и действующие ГТУ.

Еще одна особенность самарской горелки - она получилась тихой. Благодаря этому повышается надежность всей установки, так как колебания пламени передаются на детали и могут приводить к разрушению. Поэтому чем тише устройство горит, тем оно надежнее и тем меньше потенциального вреда здоровью работников.

Испытания горелки на различном топливе показали, что содержание опасных окислов азота в продуктах сгорания значительно ниже, чем у горелок, используемых сейчас.

За рубежом работы по переходу на водород активно ведутся в Японии и ряде других стран. Самарскую конструкцию планируется запатентовать, а в дальнейшем - продолжить работы по расширению ее возможности для сжигания синтез-газа. Дальнейшие исследования по теме планируется проводить в рамках гранта РНФ "Механизмы снижения вредных выбросов в энергетических установках за счет использования водорода и метановодородных видов топлива" по гранту № 22-779-10205.