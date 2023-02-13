Население Самарской области сократилось на 19 929 человек

Естественная убыль населения за 2022 г. в Самарской области составила 19 929 человек (по итогам 2021 г. эта цифра была больше — 30 222 человека). Данные о естественном движении населения опубликованы на сайте Росстата в пятницу, 10 февраля.

За 2022 г. в Самарской области появилось на свет 24 947 малышей, что составляет 90,6% от уровня позапрошлого года (27 535).

За год на территории региона скончались 44 876 человек, что показывает значительное снижение уровня смертности — до 77,7% от уровня 2021 г. (тогда за год умерли 57 757 человек).

Цифры по региону сопоставимы с аналогичными показателями Приволжского федерального округа и по России в целом. Убыль населения РФ за год составила 599 616 человек (в 2021 г. население страны уменьшилось на 1 042 675 человек).

При этом уровень младенческой смертности в Самарской области не изменился — за 2022 г. скончались 127 детей в возрасте до 1 года. В целом по стране этот показатель снизился до 90,6%, а по регионам ПФО — до 84,4% к уровню предыдущего года.