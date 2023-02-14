В Самаре 17 февраля распределят свободные места в детские сады

В пятницу, 17 февраля, в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детские сады на 2022-2023 учебный год.

Для успешного проведения указанной процедуры рекомендуется проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг либо в разделе "Поиск заявлений".

В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в МФЦ для внесения в заявление требуемых изменений.

Для изменения списка предпочитаемых МОО в электронном заявлении следует обратиться в МФЦ.