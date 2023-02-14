Водитель Lada Kalina сбил ребенка в Самарской области

В понедельник, 13 февраля, в Октябрьск под колесами автомобиля пострадал ребенок. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 7:55 36-летний водитель Lada Kalina ехал по ул. 3-го Октября. В это день шел снег, автомобилист не выбрал безопасную скорость и в районе дома № 2а сбил 11-летнего ребенка, который переходил дорогу.

Несовершеннолетний пешеход пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.