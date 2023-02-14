В Тольятти из-за поддельных документов возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Липецкой области. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В начале февраля на посту КПП "Рубеж" на ул. Магистральной правоохранители остановили для проверки документов Toyota. Автоинспекторам показалось подозрительным водительское удостоверение, которое показал находившийся за рулем парень. Экспертиза показала, что оно поддельное.
Во время опроса задержанный рассказал, что купил водительское удостоверение через интернет.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063