В Тольятти поймали водителя с поддельными правами

В Тольятти из-за поддельных документов возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Липецкой области. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В начале февраля на посту КПП "Рубеж" на ул. Магистральной правоохранители остановили для проверки документов Toyota. Автоинспекторам показалось подозрительным водительское удостоверение, которое показал находившийся за рулем парень. Экспертиза показала, что оно поддельное.

Во время опроса задержанный рассказал, что купил водительское удостоверение через интернет.