В самарской кирхе выступит органист Андрей Коломийцев

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В воскресенье, 26 февраля, в 15:00 и 18:00 в самарской кирхе (ул. Куйбышева, 115-117) пройдет органный концерт Dass Vatter Unser (6+).

Фото: Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары