Одиннадцать социальных проектов Тольятти получили грантовую поддержку "Татнефти"

Группа "Татнефть" придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и участвует в формировании комфортной городской среды, проводя в регионах своего присутствия конкурсы грантов. Второй год подряд в числе победителей — тольяттинские организации.

В прошлом году на конкурс поступило 543 заявки из 13 районов Республики Татарстан и 22 заявки из Тольятти. В результате в список победителей вошли 217. Из них 11 — тольяттинские проекты с общим объемом финансирования более 150 млн рублей.

Какие проекты были отобраны для участия в конкурсе и насколько важными они являются для Тольятти, на пресс-конференции журналистам рассказали генеральный директор ООО "Тольяттикаучук" (входит в группу "Татнефть") Юрий Морозов и глава Тольятти Николай Ренц.

"В этом году софинансирование получили 11 инициатив. Работа над проектами начинается задолго до подачи заявки. Здесь грантосоискателям помогает предприятие "Тольяттикаучук". При этом мы тесно взаимодействуем с городской администрацией при оценке социальной значимости проектов, — отметил Юрий Морозов. — Важно, чтобы проект приносил пользу горожанам и имел положительный эффект. Финансируются проекты в сфере образования, здравоохранения, развития территорий, экологии. Сумма поддержки с каждым годом увеличивается. В 2022 году в развитие Тольятти "Татнефть" вложила около 65 млн рублей, в 2023 году — около 100 млн рублей".

По итогам конкурса в 2023 году поддержку "Татнефти" получат образовательные, спортивные, медицинские и организации культуры. В спортивной школе "Олимп" будет выполнен капитальный ремонт зала по прыжкам в воду. Для детской клинической больницы будет приобретено оборудование для проведения эндоскопических операций. Тольяттинский художественный музей проведет капитальный ремонт здания. В школе № 4 обновят актовый зал. На территории школы № 26 построят инклюзивный парк для спорта и отдыха маломобильных граждан, а в школах № 3, № 10 и лицее 51 отремонтируют и обустроят классы химии, биологии, информатики, физики.

"Сотрудничество с компанией "Татнефть" и предприятием "Тольяттикаучук" — это яркий пример ответственного и великодушного отношения бизнеса к проблемам городских сообществ, пример выверенной социальной политики, — отметил Николай Ренц. — Для городских властей это взаимодействие очень важно по многим аспектам, потому что позволяет решить проблемы, с которыми нам сложно справиться самостоятельно в условиях ограниченности бюджетных средств. Это проекты, которые помогают заметно преобразиться нашим школам, музеям, больницам, общественным пространствам".

Глава Тольятти рассказал, как помощь нефтехимиков, органично вплетаясь в проекты благоустройства города, делает их более интересными. В этом году на средства национального проекта "Жильё и городская среда" будет серьезно обновлен парк Центрального района. А благодаря грантовой поддержке здесь появится скейт-парк. А на территории Дворца молодежи будет возведена спортивная площадка и вело-роллерный трек.

Как подчеркнул Юрий Морозов, система грантов — это проявление социальной ответственности компании "Татнефть". То, что средства на реализацию проектов выделяются второй год подряд, несмотря на различные внешнеэкономические сложности, говорит о серьезных намерениях компании.

Об уровне заинтересованности в получении гранта говорит хотя бы тот факт, что выполнить необходимое условие его получения — 10-процентное софинансирование подающих заявку — помогают и город, и партнеры организаций.