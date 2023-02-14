Инноваторам Самарской области расскажут, как получить финансирование для своего проекта в 2023 году

В четверг, 16 февраля, инновационные и технологические предприниматели смогут принять участие в образовательном семинаре, посвященном финансовым инструментам поддержки.

Региональный центр инноваций StartupSamara проведет образовательный семинар "Грантовая поддержка 2023: программы от Росмолодежи и Фонда содействия инновациям". В ходе мероприятия участники узнают о доступных мерах господдержки и особенностях подачи заявки на их получение в 2023 году.

Мероприятие организовано министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и Региональным центром инноваций StartupSamara. Условия для успешного старта начинающих предпринимателей в регионе создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Напомним, Самарская область занимает шестое место по уровню научно-технологического развития среди субъектов РФ по данным агентства "РИА Рейтинг". Создание условий для высокотехнологичных компаний и стартапов, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств и всего региона в целом — важное направление в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

"Такие семинары помогают начинающим предпринимателям узнать о широкой линейке региональных и федеральных инструментов финансовой поддержки, призванных помочь им в успешной реализации проектов, выводе разработок на рынок и поиске потенциальных потребителей, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — На уровне региона мы уделяем большое внимание развитию инновационной инфраструктуры, постоянно расширяем спектр мер поддержки для начинающих предпринимателей. Это образовательная, консультационная, наставническая помощь, содействие в продвижении, информационное сопровождение и многое другое. Все действующие инструменты мы аккумулируем на портале mybiz63.ru. Для консультации каждый предприниматель может также обратиться в один из центров "Мой бизнес", — пояснил министр.

Приглашенные эксперты подробно разберут на встрече, какие грантовые конкурсы в России проходят в этом году, на что члены жюри обращают внимание при выборе победителей и чему нужно уделять время при составлении заявки на участие. Семинар поможет не только познакомиться с доступными мерами господдержки технологичных проектов, но и узнать секреты успешного оформления конкурсной заявки.

Для удобства участников мероприятие пройдет в онлайн-формате. По его итогам участники научатся правильно формулировать техническое задание в заявке на грант, составлять смету, таймлайн, финансовую модель проекта, а также качественный бизнес-план в целом. Кроме этого, у каждого присоединившегося к встрече будет возможность напрямую пообщаться со спикерами и получить небольшую консультацию по своему проекту в формате "вопрос-ответ".

Спикерами встречи станут представители Сколково, организаторы всероссийских конкурсов по научно-техническому творчеству, предприниматели и изобретатели с опытом регистрации патентов в России и за рубежом.

К участию приглашаются начинающие предприниматели и основатели стартапов в поисках финансирования, студенты, аспиранты и молодые ученые, представители институтов развития и преподаватели вузов, работающие со студенческими проектами, а также все, кто хочет разобраться в тонкостях процесса подготовки заявки на грант.

Участников также ждет полезный подарок — лайфхаки для успешной подачи заявки на грант Росмолодежи и подробный разбор кейсов заявок по программе "Старт".

Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация по ссылке.