"Могу выйти завтра": Авито Работа запускает инструмент для быстрого трудоустройства

Формат one day offer (трудоустройство за один день) набирает все большую популярность на рынке труда. Такая форма экспресс-найма позволяет компаниям подбирать нужных специалистов на открытые вакансии буквально за сутки. Следуя тренду, платформа Авито Работа запускает новый инструмент для быстрого трудоустройства - бейдж на резюме "Могу выйти завтра".

Салатовый бейдж могут разместить все соискатели, которые ищут работу на Авито и имеют желание и возможность приступить к выполнению рабочих обязанностей уже на следующий день. Работодателям будет удобно отобрать таких кандидатов на платформе с помощью одноименного фильтра.

"Трудоустройство за один день распространено среди прогрессивных IT-компаний. Постепенно практику переняли и работодатели сегмента массовых профессий. Им свойственны большие объемы и высокие темпы найма, и часто персонал нужен еще "вчера" - на замену или для усиления. Находить работу или подработку быстрее хотят и соискатели. Авито Работа как одна из крупнейших рекрутинговых платформ помогает обеим аудиториям находить точки соприкосновения. Новый инструмент "Могу выйти завтра" позволит пользователям, готовым приступить к работе в сжатые сроки, выделить свои резюме среди остальных. Решение также существенно упростит поиск таких кандидатов работодателям. В ближайшем будущем формат экспресс-найма будет, несомненно, перетекать и в подбор опытных, высококвалифицированных специалистов", - отмечает Артем Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

На платформе Авито Работа уже более 60 тысяч резюме соискателей со всей страны выделены значком "Могу выйти завтра", почти половина из них - в категории "Без опыта, студенты". Это объясняется тем, что такие соискатели, как правило, более гибки по времени и готовы после короткого инструктажа сразу выйти на работу. Подобный подход близок и работодателям, которые стали более активно вовлекать в трудовую деятельность самые разные социальные группы. Так, многие работодатели предпочитают нанимать молодых и начинающих специалистов и затем обучать их под себя, с прицелом на долгосрочное сотрудничество.

В топ резюме с бейджем "Могу выйти завтра" также вошли соискатели в группах профессий "Продажи" (9% от общего объема таких резюме), "Транспорт, логистика" (8%), "Строительство" (7%), "Административная работа" и "Производство, сырье, сельское хозяйство" (по 4%), "Туризм, рестораны" (3%). Данные сферы по большей части совпадают с теми, где работодатели чаще рассматривают варианты с быстрым наймом. Это подтверждает актуальность нового инструмента для обеих аудиторий.

При трудоустройстве за один день эксперты Авито Работы советуют не забывать о базовых правилах безопасности. В помощь соискателям - другой наглядный бейдж "Компания проверена", говорящий о благонадежности и стабильности работодателя, а также подробные отзывы о компаниях от их текущих и бывших сотрудников.

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