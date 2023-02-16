С 1 сентября в самарских школах появится новая педагогическая должность

С 1 сентября 2023 года в 413 общеобразовательных организациях Самарской области появится ставка советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В остальных школах ставки советников будут введены с 1 января 2024 года. Об этом стало известно на заседании комитета по образованию и науке Самарской губернской думы.

Финансирование ставки советника директора будет осуществляться на 50% из федерального центра и на 50% — из региональной казны.

"На советников по воспитанию будет возложена вся организация досуга школьников, в том числе, — в рамках патриотического воспитания, — прокомментировала председатель комитета губдумы по образованию и науке Светлана Ильина. — Сегодня нагрузка на заместителей директоров школ по воспитательной работе очень большая. Я уверена, что введение новой ставки позволит вдохнуть в школы новую жизнь. С марта начнется конкурсный отбор. И я от души желаю всем тем, кто примет участие в конкурсных процедурах, удачи".