Самарец пожаловался в ФАС на наружную рекламу с эротическим подтекстом

В Самарское УФАС обратился местный житель с жалобой на наружную рекламу на ул. Дачной. Он сообщил, что на конструкции изображена полуобнаженная девушка, сидящая на столе учителя, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Текст рекламы — "ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ Erotic Show Bar Las Vegas & Cabaret" (с подробным указанием места, даты проведения мероприятия и номера телефона) — также возмутил самарца.

Антимонопольщики выяснили, что рекламодатель — ООО "Лас Вегас" и уличили компанию в нарушении закона "О рекламе".

"Согласно ч. 6 ст. 5 ФЗ "О рекламе" в рекламе не допускается использование непристойных и оскорбительных образов, — отмечается в сообщении. — В конкретном случае непристойным является образ "учителя", который интерпретируется с полуобнаженной девушкой. Также совокупность слов "Erotic Show. Bar Las Vegas & Cabaret" имеет сексуальный подтекст и нарушает нормы этики".

Кроме того, пояснили в ФАС, в соответствии с ФЗ "О рекламе", при производстве, размещении и распространении рекламы должны соблюдаться требования законодательства о государственном языке РФ. Слова "Erotic Show Bar Las Vegas & Cabaret" в рассматриваемой рекламе не переведены.

На основании вышеизложенного Самарское УФАС признало рекламу ООО "Лас Вегас" ненадлежащей. На момент вынесения решения срок размещения рекламной информации истек.

По результатам рассмотрения материалы дела переданы должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.