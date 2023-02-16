Самарец пожаловался в ФАС на наружную рекламу с эротическим подтекстом

В Самарское УФАС обратился местный житель с жалобой на наружную рекламу на ул. Дачной. Он сообщил, что на конструкции изображена полуобнаженная девушка, сидящая на столе учителя, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Текст рекламы — "ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ Erotic Show Bar Las Vegas & Cabaret" (с подробным указанием места, даты проведения мероприятия и номера телефона) — также возмутил самарца.
Антимонопольщики выяснили, что рекламодатель — ООО "Лас Вегас" и уличили компанию в нарушении закона "О рекламе".
"Согласно ч. 6 ст. 5 ФЗ "О рекламе" в рекламе не допускается использование непристойных и оскорбительных образов, — отмечается в сообщении. — В конкретном случае непристойным является образ "учителя", который интерпретируется с полуобнаженной девушкой. Также совокупность слов "Erotic Show. Bar Las Vegas & Cabaret" имеет сексуальный подтекст и нарушает нормы этики".
Кроме того, пояснили в ФАС, в соответствии с ФЗ "О рекламе", при производстве, размещении и распространении рекламы должны соблюдаться требования законодательства о государственном языке РФ. Слова "Erotic Show Bar Las Vegas & Cabaret" в рассматриваемой рекламе не переведены.
На основании вышеизложенного Самарское УФАС признало рекламу ООО "Лас Вегас" ненадлежащей. На момент вынесения решения срок размещения рекламной информации истек.
По результатам рассмотрения материалы дела переданы должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.
Последние комментарии
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...