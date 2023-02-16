Банк "Открытие": почти половина жителей ПФО добирается на работу на общественном транспорте

Автомобиль остается самым популярным способом добираться на работу в крупных российских городах. Две трети россиян тратят на дорогу до работы не более получаса. Состояние городского транспорта, график его движения и маршруты удовлетворяют граждан больше, чем стоимость проезда. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" (входит в Группу ВТБ) и СК "Росгосстрах".

40% опрошенных добираются до места работы на собственном автомобиле. Чаще других таким способом пользуются жители Приволжского федерального округа (48%), реже других на Северном Кавказе (24%).

21% жителей Приволжья пользуется для этого общественным транспортом (в том числе 2% метро — это минимальный показатель среди всех опрошенных в России). Наиболее высока эта доля в Москве (38%) и на Северном Кавказе (36%), самая низкая на Урале и в Южном федеральном округе (по 19%).

Еще 14% россиян ходят на работу пешком: больше всего в Южном федеральном округе (24%), меньше всего в Поволжье и на Дальнем Востоке (по 8%).

10% опрошенных в ПФО сообщили, что работают из дома, еще у 8% нет работы. И еще 4% постоянно ездят на работу на такси.

Четверть опрошенных в Приволжье тратят на дорогу от дома до работы не более 15 минут, еще 36% — от 15 минут до получаса. У 23% региональных респондентов на это уходит от 30 минут до часа. Больше часа добираются до работы 3% (в Москве и Московской области 17%, на Дальнем Востоке 12%).

Графиком и маршрутами движения транспорта в их населенном пункте удовлетворены 44% респондентов ПФО (36% скорее, 8% полностью). При этом 36% не удовлетворены (22% скорее, 14% полностью). 20% затруднились с ответом на этот вопрос.

46% респондентов региона устраивает качество подвижного состава общественного транспорта в их населенном пункте (38% скорее и лишь 8% полностью). 38% это качество не устраивает (27% скорее, 11% полностью), еще 17% затруднились ответить.

Стоимость проезда в общественном транспорте в их населенном пункте удовлетворяет менее половины опрошенных (32% скорее, 6% полностью). Не удовлетворены транспортными тарифами 47% (32% скорее, 15% полностью). Еще 16% затруднились с ответом.

Треть респондентов региона тратит на транспортные расходы (включая бензин, если ездят на своем автомобиле) не более 1000 рублей в месяц. Еще 32% оценили свои затраты на эти цели в 1-3 тысячи, у 23% уходит 3-5 тысяч в месяц, у 14% — 5-10 тысяч рублей и у 3% свыше 10 тысяч рублей в месяц.

*Опрос проведен "Открытие" (входит в Группу ВТБ) и СК "Росгосстрах" 2–10 февраля по репрезентативной выборке среди 1520 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.