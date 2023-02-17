Многие родители задаются вопросом, как совместить карьеру и воспитание детей. На этом фоне набирают популярность детские комнаты на работе. Их в ПФО уже предлагают сотрудникам 6% работодателей. В первую очередь, это компании, где большая часть сотрудников занята офисной работой. Как обстоят дела с детскими комнатами, выясняли аналитики Авито Работы в новом исследовании.

Детские комнаты на предприятии позволяют работающим родителям гибко планировать день и совместить работу с воспитанием детей. По результатам исследования Авито Работы, новое веяние в ПФО уже получило распространение в 6% компаний. Работодатели стараются заботиться о сотрудниках с детьми, и комнаты для временного пребывания малышей — один из способов.

Вместе с мамой и папой: родители — о плюсах детских комнат

Работающие родители положительно оценили такую инициативу. Основное преимущество детской комнаты — социализация и возможность ребенка общаться с другими детьми. Об этом в ПФО сказали 22% опрошенных, а 16% говорят о возможности интересно и безопасно показать ребенку своё место работы. Для 24% родителей значение имеет возможность видеть малыша в течение дня. Это даёт им дополнительное спокойствие, что положительно сказывается на работе. 21% родителей считает, что комната для детей — хорошая альтернатива детскому саду. Они могут взять ребенка с собой, если его не с кем оставить дома.

Всё лучшее детям: что предлагают для ребёнка компании

В ПФО 30% родителей ответили, что современные детские уголки хорошо организованы и в них много интересного. Согласно опросу, в 56% детских комнат есть развивающие игры, книги, принадлежности для творчества. Ещё 50% работодателей в ПФО предлагают детям сотрудников тренажёры, мячи и другие игрушки для подвижных и активных игр. Также 40% отметили наличие в детских уголках мягких игрушек. В некоторых компаниях для детей организовано питание (32%), с малышами занимаются воспитатели (35%) или няня, которая за ними присматривает (26%).

Распространение детских комнат в офисах, кафе, ресторанах и отелях привело к увеличению количества вакансий для нянь, воспитателей, администраторов:

В Москве требуется оператор детской комнаты в ТРЦ. От соискателя требуется внимательное отношение и любовь к детям, так как предстоит заниматься с малышами от 3 до 7 лет. Возможна постоянная работа или выход на подработку. Оплата труда за смену до 2 500 рублей, за месяц можно заработать до 50 000 рублей.

В Анапе на постоянную работу требуется аниматор в детскую комнату при санатории. Работодатель рассматривает специалистов с профильным образованием и опытом работы. Заработная плата 30 000 рублей в месяц.

В Санкт-Петербурге требуется няня в детскую комнату в отеле. Работать предстоит три дня в неделю: пятница, суббота, воскресенье. Оплата почасовая 250 рублей в час

В Сочи в детский клуб-кафе требуется администратор игровой комнаты. Сотруднику с опытом работодатель предлагает заработную плату до 60 000 рублей с возможностью роста, бесплатные обеды.

В Екатеринбурге в детский клуб требуется креативный сотрудник игровой комнаты. Вакансия для соискателей с педагогическим образованием, но работодатель готов рассматривать студентов старших курсов. Зарплата до 30 000 рублей, выплаты еженедельные по количеству отработанных смен.

Онлайн-опрос был проведен в феврале 2023 года, в нём приняли участие 10 000 респондентов старше 18 лет из разных регионов России.

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