В Тольятти полицейские задержали водителя с поддельными правами

В Тольятти сотрудники ГИБДД на посту КПП "Рубеж" задержали автомобилиста с поддельным водительским удостоверением, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители остановили для проверки документов автомобиль Kia Rio. В ходе административной процедуры 26-летний водитель предъявил полицейским удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.

Документ отправили на экспертизу, по результатам которой установлено, что он изготовлен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т. е. имеет признаки подделки.

По данным полицейских, задержанный официально не трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе опроса мужчина пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через Интернет за 30 тыс. рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.