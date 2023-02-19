В Тольятти задержали жителя Жигулевска с наркотиками

Тольяттинские полицейские задержали 42-летнего неоднократно судимого жителя Жигулевска с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

На КПП "Рубеж" автоинспекторы остановили для проверки документов Lada Vesta и заметили, что, увидев их, пассажир заметно занервничал. В итоге мужчину обыскали и нашли у него пластиковую колбу с 0,583 г N-метилэфедрона.

По словам задержанного, он хранил наркотики для себя и не планировал сбывать.