В Тольятти задержали жителя Жигулевска с наркотиками

Тольяттинские полицейские задержали 42-летнего неоднократно судимого жителя Жигулевска с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
На КПП "Рубеж" автоинспекторы остановили для проверки документов Lada Vesta и заметили, что, увидев их, пассажир заметно занервничал. В итоге мужчину обыскали и нашли у него пластиковую колбу с 0,583 г N-метилэфедрона.
По словам задержанного, он хранил наркотики для себя и не планировал сбывать.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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