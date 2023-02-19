В Тольятти столкнулись две Lada

В субботу, 18 февраля, в Тольятти произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 20:10 46-летний водитель Lada Granta ехал по ул. Дзержинского, решил повернуть налево, не уступил дорогу и столкнулся с Lada Priora под управлением 20-летнего парня.

В результате в больницу попали водитель и 50-летняя пассажирка Lada Granta.