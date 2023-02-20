Аналитики Авито Работы выяснили предпочтения людей в выборе банка для получения зарплаты. Абсолютное большинство в Самаре (62%) получают начисления на карту Сбера. В топ-5 также вошли ВТБ (10%), Альфа-Банк (3%), Тинькофф (4%) и Газпромбанк (3%). Главными критериями при выборе зарплатного банка стали его репутация и удобство мобильного приложения.

"У 51% людей в Самаре есть зарплатный проект в банке, выбранном работодателем. Такая цифра обусловлена тем, что часто в рамках зарплатного проекта кредитная организация предоставляет дополнительные льготы. Для сотрудников это могут быть более выгодные условия обслуживания, для работодателей — снижение затрат на переводы. Тем не менее, у работников есть право самим выбирать зарплатный банк. Так, в Самаре 7% людей выбрали отчисления на карту банка, отличного от зарплатного проекта в организации. При этом 17% поделились, что у их работодателя нет зарплатного проекта", — комментирует Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Что влияет на выбор зарплатного банка

По результатам исследования Авито Работы, ключевыми факторами в Самаре стали хорошая репутация и удобное мобильное приложение того или иного банка. Об этом заявили 29% и 27% респондентов соответственно. Для 19% людей важно большое количество офисов и банкоматов, для 13% — удобство получения зарплаты там, где уже был открыт счёт до этого, без необходимости открывать новый.

Офис рядом с домом стал решающим фактором для 10% респондентов. По 11% голосов набрали положительные отзывы знакомых и возможность снимать наличные и проводить переводы с низкой комиссией или без неё. Важность качественной круглосуточной поддержки отметили 14% опрошенных, выгодного кешбэка —20%.

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