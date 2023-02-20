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Занятость Экономическая политика

Авито Работа составила рейтинг зарплатных банков — большинство людей в Самаре получают зарплату на карты Сбера, ВТБ и Альфа-Банка

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитики Авито Работы выяснили предпочтения людей в выборе банка для получения зарплаты. Абсолютное большинство в Самаре (62%) получают начисления на карту Сбера. В топ-5 также вошли ВТБ (10%), Альфа-Банк (3%), Тинькофф (4%) и Газпромбанк (3%). Главными критериями при выборе зарплатного банка стали его репутация и удобство мобильного приложения.

"У 51% людей в Самаре есть зарплатный проект в банке, выбранном работодателем. Такая цифра обусловлена тем, что часто в рамках зарплатного проекта кредитная организация предоставляет дополнительные льготы. Для сотрудников это могут быть более выгодные условия обслуживания, для работодателей — снижение затрат на переводы. Тем не менее, у работников есть право самим выбирать зарплатный банк. Так, в Самаре 7% людей выбрали отчисления на карту банка, отличного от зарплатного проекта в организации. При этом 17% поделились, что у их работодателя нет зарплатного проекта", — комментирует Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Что влияет на выбор зарплатного банка

По результатам исследования Авито Работы, ключевыми факторами в Самаре стали хорошая репутация и удобное мобильное приложение того или иного банка. Об этом заявили 29% и 27% респондентов соответственно. Для 19% людей важно большое количество офисов и банкоматов, для 13% — удобство получения зарплаты там, где уже был открыт счёт до этого, без необходимости открывать новый.

Офис рядом с домом стал решающим фактором для 10% респондентов. По 11% голосов набрали положительные отзывы знакомых и возможность снимать наличные и проводить переводы с низкой комиссией или без неё. Важность качественной круглосуточной поддержки отметили 14% опрошенных, выгодного кешбэка —20%.

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Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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