Дмитрий Азаров и Александр Козлов обсудили реализацию экологических проектов в Самарской области

В понедельник, 20 февраля, во время рабочей командировки в Москву губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым. Стороны обсудили вопросы берегоукрепления, расчистки русел рек, ликвидации накопленного ущерба, а также ряд других вопросов экологической тематики.

Глава региона подчеркнул, что по всем предложениям региона Министерством были даны конкретные поручения. Этому способствовала большая подготовительная работа команды областного правительства.

"Хочу поблагодарить Александра Александровича за четкие указания по подготовке этой встречи. Это позволило нам сегодня очень оперативно, по-деловому обсудить обширные вопросы повестки, которые мы вынесли для рассмотрения", - отметил Дмитрий Азаров.

В частности, стороны обсудили улучшение санитарно-экологического состояния водных объектов и создание условий для развития села Ширяево. Акватория пруда и ерика заросла камышом, дно сильно заилено, площадь открытой акватории сегодня сокращена втрое. Расчистки требует и прилегающая акватория Саратовского водохранилища в границах села на площади 6 га.

Кроме того, Дмитрий Азаров обратился к руководителю Минприроды с вопросом о возможности дополнительного финансирования расчистки русел рек по ряду других территорий.

"По расчистке рек разная ситуация - где-то чисто экологического характера (как, например, в селе Ширяево), в других местах расчистка русел необходима с точки зрения обеспечения безопасности проживания людей", - отметил Дмитрий Азаров. Еще один вопрос, который обсудили на встрече, - берегоукрепление в селах Березовка и Климовка.

На встрече коснулись и вопросов ликвидации объектов накопленного вреда. На территории Самарской области находится заброшенный химический завод ОАО "Фосфор". Предприятие было создано в 1963 году, а в 2003 году обанкротилось. После закрытия на территории остался лежать желтый фосфор, который периодически самовозгорается и выделяет едкий дым.

"Все 12 участков, расположенные на территории объекта ОАО "Фосфор", обследованы Росприроднадзором и Роспотребнадзором в 2022 году. В заключении Роспотребнадзора 11 участкам присвоен "средней риск" воздействия на здоровье и продолжительность жизни граждан. Следующим этапом объекты будут категорированы по приоритетности - в первую очередь будут ликвидироваться наиболее опасные для здоровья людей. Сейчас в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, который позволит ускорить работы по ликвидации опасных объектов по всей стране", - рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Также в ходе встречи был рассмотрен вопрос границ национального парка "Самарская Лука" и развития городского округа Жигулевск.

Дмитрий Азаров отметил, что все вопросы, поднятые на встрече, взяты в дальнейшую проработку. "Часть вопросов очень непростые и финансово-емкие, требуют большой предварительной проработки, подготовки проектно-сметной документации. Мы договорились, как будем пошагово действовать для реализации этих проектов", - подчеркнул по итогам встречи руководитель региона.

Губернатор подчеркнул, что часть денег из бюджета страны на реализацию проектов уже предусмотрена на текущий год, по части направлений возможен перенос средств на более ранние сроки.

"Надеюсь, определенное количество финансовых средств будет сдвинуто, как строители говорят, "влево" - с 2024 на 2023 год, а мы постараемся, работая опережающими темпами, создать для этого предпосылки", - добавил Дмитрий Азаров.

Во время встречи губернатор договорился о рабочей поездке министра на территорию Самарской области, чтобы совместно посетить объекты и зафиксировать решения по конкретным вопросам, а также договориться об ускоренной реализации совместных планов.