В Тольятти прокуратура судится из-за опасного аттракциона "Батутная арена"

Прокуратура Центрального района Тольятти в суде добивается полного реконструирования аттракциона "Батутная арена" в детском развлекательном центре "Ванана парк" на Автозаводском шоссе, 2а.

В 2022 г. на аттракционе пострадал ребенок. Это произошло из-за того, что батут не соответствовал нужным техническим характеристикам.

Сейчас уголовное дело директора ООО "Паркс" по "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью") рассматривает суд.

По инициативе прокуратуры Автозаводский райсуд запретил деятельность аттракциона "Батутная арена". Но надзорное ведомство добивается полного реконструирования аттракциона, поскольку сейчас он представляет собой угрозу жизни и здоровью детей.