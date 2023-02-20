В Тольятти прокуратура судится из-за опасного аттракциона "Батутная арена"

Прокуратура Центрального района Тольятти в суде добивается полного реконструирования аттракциона "Батутная арена" в детском развлекательном центре "Ванана парк" на Автозаводском шоссе, 2а.
В 2022 г. на аттракционе пострадал ребенок. Это произошло из-за того, что батут не соответствовал нужным техническим характеристикам.
Сейчас уголовное дело директора ООО "Паркс" по "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью") рассматривает суд.
По инициативе прокуратуры Автозаводский райсуд запретил деятельность аттракциона "Батутная арена". Но надзорное ведомство добивается полного реконструирования аттракциона, поскольку сейчас он представляет собой угрозу жизни и здоровью детей.
Последние комментарии
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.