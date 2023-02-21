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Преступления Происшествия

Фальшивая коммунальщица обокрала пожилую тольяттинку

ТОЛЬЯТТИ. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейские задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в краже у 74-летней местной жительницы. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По словам жертвы, она впустила в квартиру женщину, которая утверждала, что собирается проверить квитанции на оплату ЖКХ. Посмотрев бумаги, "проверяющая" сказала, что пенсионерке полагается компенсация, и попросила разменять 5 тыс. рублей. Когда жертва отлучилась за разменом, гостья забрала с тумбочки в прихожей кошелек с 7 тыс. руб. и выбежала из квартиры. Потерпевшая безуспешно пыталась догнать воровку и после этого обратилась в полицию.

Подозреваемую задержали на следующий день и изъяли у нее украденный кошелек с бонусными картами на имя потерпевшей. Та признала вину, но украденные деньги успела потратить.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").

Полицейские напоминают, что не стоит открывать дверь незнакомцам, даже если они представляются работниками социальных служб, поликлиники, ЖКХ и прочих. Информацию о визите специалистов необходимо уточнить в организации, из которой к вам якобы направили работника. Если вы считаете, что в отношении вас или ваших близких совершены или совершаются противоправные действия, незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

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