Авито Работа ко Дню экскурсовода: в Самаре предлагают вакансии со сменным графиком

Ежегодно 21 февраля отмечается Всемирный день экскурсовода. Специально к профессиональному празднику эксперты платформы Авито Работа рассказали о профессии гида и высокооплачиваемых предложениях.

В январе 2023 года количество предложений для гидов на Авито Работе выросло на 27% по стране. Интерес к профессии во многом связан с оживлением туристической отрасли и развитием внутреннего туризма. В 2022 году основной тенденцией стал рост спроса на российские туристические продукты, в том числе нестандартные. Так, набирает обороты сельский туризм, экотуры, детокс-туры, аутентичные туры с полным погружением в культуру и историю конкретных мест. Еще одна тенденция в развитии внутреннего туризма — интерес к коротким поездкам и турам выходного дня. Например, спрос на поездки на предстоящие февральские праздники вырос на 60% по сравнению с прошлым годом по стране.

В условиях развития внутреннего туризма туристические базы, музеи, выставочные комплексы заинтересованы в привлечении опытных гидов. С ростом популярности коротких поездок в праздничные дни возникают пиковые нагрузки. Для удовлетворения спроса работодатели набирают дополнительный персонал и чаще всего используют для поиска онлайн-платформы.

Так, на Авито Работе представлен большой выбор вакансий от туристических баз, музеев, выставочных комплексов. В Самаре ищут гидов на работу со сменным графиком (50% от опубликованных объявлений). Соискатели могут подобрать вариант с удобным графиком, совмещать с учебой или другой работой.

Медианная зарплата гида в Самаре — 62 500 рублей. По сравнению с январём прошлого года она выросла на 127%.

Широкое распространение получила и почасовая оплата работы гида только за время проведённых экскурсий. Нередко зарплата складывается из фиксированной ставки и процента от продаж. В этом случае гид совмещает основные обязанности с задачами менеджера по продажам, а потолок оплаты труда зависит только от навыков и усилий.

"Мы видим, что профессия гида стала более привлекательной для соискателей, они стали чаще интересоваться такими вакансиями. Сегодня гид может работать не только с туристическими организациями, отелями, базами отдыха, музеями, культурными объектами или проводить туры по городу. Востребованы услуги частного гида, помогающего организовать путешествие. Эти факторы повышают престижность профессии. На Авито Работе доступен большой выбор вакансий для гидов. Платформа предоставляет возможность поиска и выбора позиций на полный день или со свободным графиком, на неполную занятость с почасовой оплатой или ежедневными выплатами. Резюме специалистов, готовых выйти на работу в сжатые сроки, отмечены новым бейджем "Могу выйти завтра". На него могут ориентироваться работодатели, заинтересованные в быстром найме", — отмечает Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

В январе 2023 года соискательская активность по России увеличилась на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для студентов, чья будущая профессия связана с туризмом, работа гидом — хорошее начало карьеры.

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