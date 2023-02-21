Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" повысит востребованность инженерных специальностей у школьников

В связи с десятилетием проведения региональной олимпиады "Звезда" в Челябинске прошло заседание оргкомитета с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, полномочного представителя Президента РФ в Уральском Федеральном округе Владимира Якушева, первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
Достоинством интеллектуального состязания является целенаправленное, через практику, вовлечение школьников в мир инженерии и научно-технического творчества. "Звезда" включена во всероссийский сводный календарь образовательных и конкурсных мероприятий по научно-техническому творчеству.
Валерий Фальков в своем выступлении подчеркнул важность таких олимпиад. Они помогают подготовить инженерно-технические кадры в России, начиная со школы, а с 2022 года такая возможность появилась и у ребят из новых территорий России: "Олимпиада — это хорошо зарекомендовавший себя бренд. Челябинскую область как регион с колоссальным промышленным потенциалом не случайно выбрали местом проведения юбилейного заседания. В Челябинске все это делается осмысленно и осознанно. Нам надо научиться качественно готовить в короткие сроки инженерно-технические кадры. Олимпиада — это важный инструмент профориентации, определения в короткие сроки тех способных и подготовленных школьников, которые могут получить высококлассное техническое инженерное образование и сделать карьеру".
В организации олимпиады активно участвуют ведущие корпорации оборонно-промышленного комплекса страны. "Наша олимпиада призвана проводить не только серьезную селекцию ребят, но и осуществлять профориентационную работу. В олимпиаде принимают участие 63 вуза и большое количество учреждений Минобороны. В этом учебном году принимало участие в олимпиаде 84 региона. Несомненным лидером на протяжении всех этих лет являлся челябинский регион. ЮУрГУ и в этом году обеспечил самый массовый поток", — прокомментировал модератор заседания, первый вице-президент СоюзМаш Владимир Гутенев.
Со своей стороны Новикомбанк традиционно поддерживает инициативы Союза машиностроителей России, направленные на проведение образовательных и профориентационных событий. В Воронежской области представители банка и областного СоюзМаш ежегодно участвуют в награждении региональных победителей и призеров инженерного состязания. Выпускники школ, показавшие лучшие результаты в олимпиаде, имеют возможность поступить в российские вузы без вступительных экзаменов.
В Челябинской области олимпиада "Звезда" проводится с активным участием ЮУрГУ.
"Наша область очень плотно включена в олимпиадное движение, профили по которому полностью соответствуют нашим основным приоритетным направлениям образования в регионе на базе ведущих вузов. Естественно, промышленный характер региона дает интерес к инженерным наукам и желание развиваться в этой области", — сказал Алексей Текслер.
Перед заседанием состоялось осмотр строительства студенческого кампуса.
Обучение в кампусе планируют начать в 2026 году. Он займет площадь в 123 тысячи квадратных метров с жилыми помещениями на 3400 человек, учебно-научным комплексом, многофункциональным центром с модульными конференц-залами, магазинами и скверами, которые также будут доступны для всех жителей города.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.