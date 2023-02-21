Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" повысит востребованность инженерных специальностей у школьников

В связи с десятилетием проведения региональной олимпиады "Звезда" в Челябинске прошло заседание оргкомитета с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, полномочного представителя Президента РФ в Уральском Федеральном округе Владимира Якушева, первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Достоинством интеллектуального состязания является целенаправленное, через практику, вовлечение школьников в мир инженерии и научно-технического творчества. "Звезда" включена во всероссийский сводный календарь образовательных и конкурсных мероприятий по научно-техническому творчеству.

Валерий Фальков в своем выступлении подчеркнул важность таких олимпиад. Они помогают подготовить инженерно-технические кадры в России, начиная со школы, а с 2022 года такая возможность появилась и у ребят из новых территорий России: "Олимпиада — это хорошо зарекомендовавший себя бренд. Челябинскую область как регион с колоссальным промышленным потенциалом не случайно выбрали местом проведения юбилейного заседания. В Челябинске все это делается осмысленно и осознанно. Нам надо научиться качественно готовить в короткие сроки инженерно-технические кадры. Олимпиада — это важный инструмент профориентации, определения в короткие сроки тех способных и подготовленных школьников, которые могут получить высококлассное техническое инженерное образование и сделать карьеру".

В организации олимпиады активно участвуют ведущие корпорации оборонно-промышленного комплекса страны. "Наша олимпиада призвана проводить не только серьезную селекцию ребят, но и осуществлять профориентационную работу. В олимпиаде принимают участие 63 вуза и большое количество учреждений Минобороны. В этом учебном году принимало участие в олимпиаде 84 региона. Несомненным лидером на протяжении всех этих лет являлся челябинский регион. ЮУрГУ и в этом году обеспечил самый массовый поток", — прокомментировал модератор заседания, первый вице-президент СоюзМаш Владимир Гутенев.

Со своей стороны Новикомбанк традиционно поддерживает инициативы Союза машиностроителей России, направленные на проведение образовательных и профориентационных событий. В Воронежской области представители банка и областного СоюзМаш ежегодно участвуют в награждении региональных победителей и призеров инженерного состязания. Выпускники школ, показавшие лучшие результаты в олимпиаде, имеют возможность поступить в российские вузы без вступительных экзаменов.

В Челябинской области олимпиада "Звезда" проводится с активным участием ЮУрГУ.

"Наша область очень плотно включена в олимпиадное движение, профили по которому полностью соответствуют нашим основным приоритетным направлениям образования в регионе на базе ведущих вузов. Естественно, промышленный характер региона дает интерес к инженерным наукам и желание развиваться в этой области", — сказал Алексей Текслер.

Перед заседанием состоялось осмотр строительства студенческого кампуса.

Обучение в кампусе планируют начать в 2026 году. Он займет площадь в 123 тысячи квадратных метров с жилыми помещениями на 3400 человек, учебно-научным комплексом, многофункциональным центром с модульными конференц-залами, магазинами и скверами, которые также будут доступны для всех жителей города.