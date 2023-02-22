Ректор Самарского университета им. Королева поддержал предложение о трансформации системы высшего образования

Речь идет о предложении президента России Владимира Путина, которое он озвучил во время традиционного послания Федеральному собранию.

По мнению Владимира Богатырева, инициатива президента по созданию в России собственной системы высшего образования отвечает требованиям времени.

Ректор университета отметил, что высшая школа должна быть ориентирована на подготовку специалистов, способных решать задачи, стоящие перед государством в самых разных сферах деятельности, и прежде всего в высокотехнологичных отраслях, от которых зависит суверенитет нашей страны.

"Уверен, что при переходе будет учтен тот опыт, который был получен в рамках Болонской системы. Сейчас, как никогда, важно сделать акцент на качестве образования. В условиях всеобщей цифровизации необходимо дальнейшее внедрение базовых ИТ-модулей во все программы обучения. Кроме того, считаю, что студенты должны получать предпринимательские компетенции и после окончания университета обладать необходимыми знаниями и опытом для реализации стартап-проектов. Изменение системы высшего образования будет способствовать решению этих задач", — отметил Владимир Богатырев.