Под Самарой погиб водитель загоревшегося ГАЗ

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В среду, 22 февраля, в Волжском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области