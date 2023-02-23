Андрей Кислов: "Все поставленные Верховным Главнокомандующим задачи будут успешно выполнены"

Сенатор Российской Федерации от Самарской области Андрей Кислов поздравил земляков с Днем защитника Отечества.

В обращении к жителям региона парламентарий отметил, что защита Родины всегда была и остается священным долгом россиян.

"Мы глубоко чтим и всегда будет помнить подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, в жестоких сражениях отстоявших свободу и независимость нашей Отчизны. Теперь непростая, но благородная задача по обеспечению национальной безопасности стоит перед нынешним поколением", - отметил сенатор.

По мнению Андрей Кислова, события последнего года показывают, что повышение обороноспособности страны имеет жизненно важное значение.

"Мы бесконечно благодарны участникам специальной военной операции, которые героически выполняют свой священный долг. Мы благодарны каждому, кто сегодня мужественно противостоит националистам и самоотверженно защищает право наших сограждан на мирную жизнь", - говорится в обращении.

Сенатор выразил уверенность, что все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, президентом Владимиром Владимировичем Путиным, будут успешно выполнены.

"Залогом этого являются сила и мощь Российской Армии, высокий боевой дух, сплоченность наших бойцов и их твердая нацеленность на победу", - резюмировал Андрей Кислов.