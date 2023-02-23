16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Андрей Кислов: "Все поставленные Верховным Главнокомандующим задачи будут успешно выполнены" Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей округа с 23 февраля Андрей Кислов: "Все поставленные президентом задачи будут последовательно решаться" Самарскую таможню возглавил Александр Архипов Экс-начальник самарской таможни перешел на работу в Карелию

Федеральная власть Власть и политика

Андрей Кислов: "Все поставленные Верховным Главнокомандующим задачи будут успешно выполнены"

САМАРА. 23 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сенатор Российской Федерации от Самарской области Андрей Кислов поздравил земляков с Днем защитника Отечества.

Фото: пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ

В обращении к жителям региона парламентарий отметил, что защита Родины всегда была и остается священным долгом россиян.

"Мы глубоко чтим и всегда будет помнить подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, в жестоких сражениях отстоявших свободу и независимость нашей Отчизны. Теперь непростая, но благородная задача по обеспечению национальной безопасности стоит перед нынешним поколением", - отметил сенатор.

По мнению Андрей Кислова, события последнего года показывают, что повышение обороноспособности страны имеет жизненно важное значение.

"Мы бесконечно благодарны участникам специальной военной операции, которые героически выполняют свой священный долг. Мы благодарны каждому, кто сегодня мужественно противостоит националистам и самоотверженно защищает право наших сограждан на мирную жизнь", - говорится в обращении.

Сенатор выразил уверенность, что все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, президентом Владимиром Владимировичем Путиным, будут успешно выполнены.

"Залогом этого являются сила и мощь Российской Армии, высокий боевой дух, сплоченность наших бойцов и их твердая нацеленность на победу", - резюмировал Андрей Кислов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:44 Официально представлен новый начальник ГУ МВД по Самарской области

Посмотрим.

Антон Задворнов 29 ноября 2021 22:59 Экс-председатель суда Новокуйбышевска, упоминавшийся в уголовном деле, хочет войти в Верховный суд Чечни

Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:54 Александр Винников получил звание генерал-лейтенанта полиции

Неплохо)

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:53 Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы

И ладненько, свято место пустым не останется.

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5