В Новокуйбышевске госпитализирован водитель Lada Priora, не пропустивший Ford Transit на перекрестке

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В субботу, 25 февраля, около 7:50 24-летний водитель Lada Priora возле дома 1 "а" по ул. 2-я Промышленная при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу Ford Transit, двигавшемуся по главной дороге справа.

Фото: ГУ МВД по Самарской области