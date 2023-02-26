В Самаре завершился Зимний Грушинский фестиваль

Встречи любителей бардовской песни проходили в течение четырех дней в Самаре. Яркими аккордами фестиваля стали концерты с участием Олега Митяева, Галины Хомчик, Павла Пиковского, других талантливых артистов.

В заключительный день прошли три концерта: "Любимые мелодии Эльдара Рязанова или "Ирония судьбы", Чайхана, посвященная Леониду Сергееву, гала-концерт "Сверим наши песни".

Зимний фестиваль стал не только ярким культурным событием, но и точкой обратного отсчета до юбилейного летнего.

"Грушинскому фестивалю в этом году 50 лет. Это совершенно уникальное явление культуры, общественное явление в нашей стране. Знают о нем далеко за пределами нашей области. Конечно, юбилейный фестиваль мы должны провести на самом высоком уровне", — поставил задачу губернатор Дмитрий Азаров.

Разработан план реконструкции Мастрюковской поляны. С грядущими переменами познакомились барды-исполнители и друзья Грушинского, сообщает sovanews63.