В самарской кирхе состоится концерт вокальной и камерной музыки

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В понедельник, 6 марта, в 18:30, в Евангелическо-лютеранской церкви Св. Георга в Самаре пройдет концерт вокальной и камерной музыки "Музыкальная гостиная в гостях у Кирхи" (6+).