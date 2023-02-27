На Авито Работе агентов по недвижимости стали искать на 47% чаще

В январе 2023 года на Авито Работе в России вырос объём предложения для агентов по недвижимости (+47%) и на 25% в Самаре, а также риелторов (+20%), на 80% в Самаре. Медианная зарплата этих специалистов в Самаре составила 100 000 и 100 000 рублей соответственно.

По итогам прошлого года жилищное строительство продолжило активно развиваться. По данным Росстата, объём ввода нового жилья в эксплуатацию в январе 2023 года увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие темпы развития потребовали от застройщиков и девелоперов привлечения опытных риелторов, агентов и продавцов.

На Авито Работе, где представлен большой выбор вакансий в сфере недвижимости, число предложений в России для агентов выросло на 47%, для риелторов — на 20%, а в Самаре на 25% для агентов и на 80% для риелторов. При этом есть предложения как для опытных специалистов, так и для тех, кто только начинает строить карьеру в отрасли. Больше половины вакансий предполагает полную занятость, однако треть работодателей предлагают свободный график. Во многом это связано со спецификой работы и ее разъездным характером.

"Строительная сфера была драйвером экономики в постковидный период. Сегодня отрасль продолжает расти и развиваться, обеспечивая большие объёмы предложения на рынке недвижимости. Одним из трендов стало развитие управления продажами и клиентским сервисом. Это закономерно приводит к увеличению объёмов найма для риелторов, агентов и менеджеров по продаже. Всё больше работодателей предпочитают искать кадры на онлайн-платформах, где доступны большой выбор кандидатов и умные HR-Tech решения. Например, чат-боты на Авито Работе позволяют автоматизировать первичный отбор резюме и значительно сократить время от первого контакта до выхода сотрудника на работу. В день чат-боты обрабатывают до 10 000 кандидатов", — отмечает Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Выше спрос — больше зарплаты

Вместе с ростом спроса растут и заработные платы специалистов в сфере недвижимости. Так, медианная зарплата риелторов в Самаре составляет 100 000 рублей, агентов по недвижимости — 100 000 рублей. Так как оплата труда чаще складывается из оклада и процента от продаж, опытный специалист может легко зарабатывать больше, несмотря на относительно невысокую частотность сделок в риелторском бизнесе.

В Сочи в связи с открытием нового офиса агентства недвижимости требуются риэлторы. Работодатель предлагает обучение и наставничество для новичков, обеспечивает входящий поток клиентов и помогает с юридическим оформлением сделки. Заработная плата — до 600 000 рублей.

В Москве крупное агентство недвижимости ищет агентов по недвижимости бизнес-класса. Трудоустройство после обучения, возможно оформление самозанятых и ИП. Оплата труда 50-70% от размера вознаграждения, в месяц можно продавать 2-3 объекта и зарабатывать 500 000 рублей.

В Краснодаре в крупное агентство требуется агент по продаже коммерческой недвижимости. Вакансия доступна соискателям без опыта, работодатель проводит обучение на месте. Также агентство обеспечивает входящим потоком клиентов, берет на себя расходы по рекламе. Оплата труда 55% от размера комиссии. В месяц можно зарабатывать 350 000 рублей.

В Казани в связи с расширением агентства требуются сотрудники. От агента требуется проведение полного цикла сделки купли-продажи жилой недвижимости. Работодатель предоставляет оборудованное рабочее место, доступ к базам данным, оплату рекламы. Заработная плата состоит из процента от завершенных сделок. При условии полного рабочего дня в месяц можно заработать до 350 000 рублей.

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