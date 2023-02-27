Пьяный парень без водительских прав устроил ДТП в Тольятти

В воскресенье, 26 февраля, в Тольятти парень сел за руль без водительских прав и устроил ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 5:30 21-летний молодой человек без водительских прав ехал на ВАЗ-211340 по ул. Свердлова. Напротив дома № 84 он не справился с управлением и наехал на бордюр, а затем врезался в световую опору на кольце.

Пострадал в аварии сам автомобилист. Проходить освидетельствование на опьянение он отказался.