Пьяный парень без водительских прав устроил ДТП в Тольятти

В воскресенье, 26 февраля, в Тольятти парень сел за руль без водительских прав и устроил ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 5:30 21-летний молодой человек без водительских прав ехал на ВАЗ-211340 по ул. Свердлова. Напротив дома № 84 он не справился с управлением и наехал на бордюр, а затем врезался в световую опору на кольце.
Пострадал в аварии сам автомобилист. Проходить освидетельствование на опьянение он отказался.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!