В Тольятти 34-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о похищении документа. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Потерпевший — 30-летний местный житель лишился своего паспорта. Мужчина выпивал дома у приятеля в компании малознакомых людей и уснул. Проснувшись, он заметил, что лишился документа.
Вскоре полицейские задержали ранее судимого подозреваемого. Тот признал вину и рассказал, что планировал оформить кредит с помощью украденного паспорта.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063