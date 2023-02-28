У тольяттинца украли паспорт, чтобы оформить кредит

В Тольятти 34-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о похищении документа. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Потерпевший — 30-летний местный житель лишился своего паспорта. Мужчина выпивал дома у приятеля в компании малознакомых людей и уснул. Проснувшись, он заметил, что лишился документа.

Вскоре полицейские задержали ранее судимого подозреваемого. Тот признал вину и рассказал, что планировал оформить кредит с помощью украденного паспорта.