В Самарской области определили победителей патриотического проекта "Отважным и важным"

В среду, 1 марта, в 15:00 в молодежном многофункциональном центре на пр. Масленникова, 37 состоится торжественное подведение итогов патриотического проекта "Отважным и важным".

Мероприятие пройдет в формате "Классной встречи", гостем которой станет Екатерина Колотовкина, председатель женсовета 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии, директор общественного фонда "Звезда и Лира".

Общественный проект "Отважным и важным" стартовал в Самарской области 2 февраля, прием заявок длился до 13 февраля. Всего за время проведения конкурса поступило более 700 заявок на участие.

"Классные встречи" - проект, в рамках которого успешные и известные люди встречаются с ребятами из разных регионов страны, рассказывая о себе и своём профессиональном пути, стараются поделиться с детьми опытом и знаниями. Активисты в открытой и неформальной беседе могут расспросить героя обо всём - о личной жизни, карьере и профессиональном успехе героя - или попросить совета.

В мероприятии примут участие победители проекта "Отважным и важным" в номинации "Общественное мнение" и "Экспертное мнение", а также представители детских и молодежных объединений региона.

Победителей проекта отбирали в несколько этапов: оценка сразу двух экспертных комиссий - номинация "Экспертное мнение", а также голосованием в социальных сетях за номинацию "Общественное мнение".

Лучшими были признаны работы:

Экспертное мнение: Кабанов Матвей, 8 лет, м. р. Кинель-Черкасский, ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Тимашево, Работа: "За Победу!"; Кижаева Екатерина, 13 лет, г. о. Тольятти, МБУ "Гимназия № 35". Работа: "Богатыри на страже рубежей наших"; Кормщикова Екатерина, 12 лет, г. о. Самара, МБОУ Лицей "Технический" им. С. П. Королева. Работа: "Земля моя, я сын твоих берёз; Уразбекова Аделя, м. р. Волжский, ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" п. г. т.Смышляевка. Работа: "Мы все едины".

Пятая работа была выбрана в качестве собирательного образа эскиза шеврона. В него вошли отдельные элементы следующих работ: Комышан Диана, 11 лет, м. р. Похвистневский Работа: "Храбрость –сестра Победы", Лиханова Варвара, 16 лет, г. о. Самара. Работа: "Мы за Россию. Мы с вами". Ларкин Глеб, 10 лет, м. р. Кошкинский, Тенеевский филиал ГБОУ СОШ с. Русская Васильевка. Работа: "Вместе - мы сила", Кузнецова Анастасия, 13 лет, г. о. Самара, МБОУ "Школа № 81". Работа: "Россия - сила и мощь".

В связи с минимальным разрывом победителей каждой групп голосования в номинации "Общественное мнение" было принято решение провести отдельное голосование для лучших работ. Голосование продлится до 28 февраля 19:45 по самарскому времени в официальном сообществе ВКонтакте регионального отделения РДДМ.

Напомним, что участие в проекте принимали молодые люди от 5 до 35 лет. Для участия в проекте было необходимо создать рисунок-эскиз будущего шеврона и направить его на электронную почту организаторов. Лучшие работы будут изготовлены и переданы военнослужащим.

После технической проверки 489 работ прошли в следующий этап - оценка детской экспертной комиссией, заседание которой состоялось 15 февраля 2023 года. В ее состав вошли делегаты первого съезда РДДМ "Движение Первых".

Юные эксперты определили 30 приоритетных работ, которые были допущены к следующим этапам: общественное голосование в официальной группе РДДМ в Самарской области и оценка экспертной комиссией.

Помимо этого 30 работ, отмеченных детской экспертной комиссией, с 16 по 19 февраля приняли участие в народном голосовании в официальной группе РДДМ в социальной сети ВКонтакте.