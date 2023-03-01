Авито Работа: предложение от работодателей в промышленных отраслях в Самаре выросло на 134%

По итогам прошлого года группа профессий "Производство, сырьё, с/х" вошла в топ-3 отраслей с наибольшим объёмом предложения от работодателей на Авито Работе. В текущем году эта тенденция сохраняется. Так, количество вакансий, опубликованных на платформе в феврале, в Самаре выросло на 134% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соискательская активность увеличилась на 11%.

Устойчивый спрос на представителей рабочих профессий

В феврале 2023 года количество объявлений в группе профессий "Производство, сырьё, с/х" выросло более, чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, сейчас на платформе большой выбор вакансий для специалистов по всей России — более 250 000 объявлений. Рост спроса связан с теми тенденциями в развитии промышленности, которые обозначились ещё в прошлом году: увеличение темпов производства, объёмов выпускаемой продукции, вывод на рынок новых продуктов. Быстро развиваются не только предприятия стратегических отраслей: нефтехимии, машиностроения, металлообработки, но и производство товаров народного потребления (текстиля, мебели, одежды, обуви и т. д.).

Растущие объемы производства требуют от работодателей привлечения квалифицированных кадров. Увеличивается потребность в представителях рабочих специальностей: сварщиках, слесарях, токарях, электромонтажниках, сборщиках.

Сформировавшиеся условия требуют привлечения квалифицированных инженерных кадров, как со стороны крупных производств с высокой долей автоматизации и роботизации, так и со стороны предприятий среднего и малого бизнеса. В результате спрос на инженеров на Авито Работе в феврале 2023 года в Самаре вырос на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на технологов — на 31%.

"Объёмы найма в производстве быстро растут. Это связано с быстрыми темпами развития российской промышленности и добывающей отрасли. Тренд на импортозамещение увеличивает потребность производственных отраслей в инженерах, технологах. В ближайшей перспективе устойчивый спрос и на инженерные кадры, и на рабочие специальности, будет сохраняться. Часто новых сотрудников нужно найти быстро, поэтому работодатели всё чаще обращаются к онлайн-платформам, где есть не только доступ к большой базе специалистов, но и HR-Tech решения, позволяющие автоматизировать и ускорить найм. Например, на Авито Работе первичный отбор можно автоматизировать с помощью чат-ботов. Подсказка на резюме "Могу выйти завтра" поможет подобрать сотрудников в сжатые сроки. Такие решения позволяют сократить срок найма от первого контакта до выхода на работу до нескольких дней", — комментирует Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Интерес соискателей к вакансиям в группе профессий "Производство, сырьё, с/х" на Авито Работе в феврале 2023 года в Самаре вырос на 11%. В топ профессий с наиболее высокой соискательской активностью по России вошли рабочие специальности: фрезеровщики (+60%), токари (+56%), слесари (+39%).

Сколько зарабатывают в промышленности

По данным Росстата, в промышленной отрасли средняя заработная плата составила 52 410 рублей в 2021 году. При этом представители многих специальностей могут претендовать на более высокую оплату труда. Так, медианная зарплата токарей на Авито Работе в Самаре составила 101 500 рублей, фрезеровщиков — 98 000 рублей, шлифовщиков — 65 000 рублей, станочников — 73 100 рублей.

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