В Тольятти начался процесс ликвидации консерватории

В Автограде ведется работа по ликвидации "Тольяттинской консерватории", пишут "Городские ведомости".

По информации издания, к настоящему времени уже:

утвержден промежуточный ликвидационный баланс;

имущество передано в казну и в оперативное управление МБУДО "Детская школа искусств Центрального района" для организации образовательного процесса;

прекращены трудовые отношения с сотрудниками Тольяттинской консерватории.

Из 23 студентов, обучавшихся в Тольяттинской консерватории на момент начала ликвидации 12 человек переведены в другие учебные заведения на бюджетной основе, пять человек переведены в другие учебные заведения на внебюджетные места (оплата за счет средств бюджета Тольятти, Самарский институт культуры), шесть человек отчислены по собственному желанию, без продолжения обучения.

Сотрудникам и студентам консерватории были установлены и выплачены единовременные выплаты.

Завершить все ликвидационные мероприятия планируется 31 декабря 2023 года.