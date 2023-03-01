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Клиент ВТБ получил 50-тысячную карту жителя Самарской области

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Владельцем юбилейной 50-тысячной карты жителя Самарской области стал клиент ВТБ. С момента запуска проекта банк принял от жителей региона уже более 40 тысяч заявок на многофункциональную пластиковую карту.

ВТБ первым из банков подключился к ключевому цифровому проекту региона "Карта жителя Самарской области" и в августе 2021 года начал массовую эмиссию продукта.

Многофункциональный пластик разработан на базе дебетовой карты ВТБ и Национальной платежной системы "Мир" с доступом к государственным, муниципальным и коммерческим сервисам. Это универсальная банковская карта, которой можно ежедневно оплачивать товары и услуги, получать на нее денежные переводы и социальные выплаты, копить кешбэк и пользоваться цифровыми сервисами. В нее встроено приложение для оплаты проезда в общественном транспорте Самарской области. Карта выступает аналогом полиса ОМС, а также дает возможность получать скидки и бонусы при оплате товаров и услуг у партнеров, которых на сегодняшний день насчитывается уже около 200. Уникальный пластик также можно использовать как ключ от домофона или пропуск на предприятие.

"ВТБ лидирует в обеспечении самарцев картами жителя: на банк приходится две трети заявок на выдачу универсального пластика. Они пользуются спросом у многих жителей региона — ее оформляют учителя и инженеры, любители спорта и театра, самозанятые и пенсионеры. Ведь функционал карты позволяет удовлетворить потребности самых разных категорий граждан. В этом году мы фиксируем 10-тикратное увеличение спроса на ее оформление. Высокий интерес к продукту проявляют и организации. С запуском функции реестрового выпуска любой работодатель получил возможность оформить карты сразу для всего своего коллектива. ВТБ уже активно сотрудничает с муниципальными учреждениями, госорганами и коммерческими компаниями в этом направлении", — отметил управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.

"Карта жителя Самарской области стала главным цифровым проектом 2021–2022 годов. Все это время проект живет и активно развивается. Сегодня мы выдали юбилейную карту жительнице Самары. Дальше — больше! 50 тысяч — это большая ответственность, ведь все большее количество пользователей рассчитывает, что все будет работать корректно и без сбоев. С другой стороны, развивать проект и добавлять новые сервисы для такой большой аудитории интереснее. За два года из обычной банковской карты она стала для самарцев настоящим помощником и, я уверен, что каждый найдет в ней что-то полезное", — отметил руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

"Самое ценное сегодня — это доверие к проекту "Карта жителя Самарской области", которое демонстрируют жители региона. И выданная 50-тысячная карта — яркое тому подтверждение. Я уверена, что проект ждет большое будущее, карта будет обогащаться новыми современными и востребованными у людей сервисами. Платежная система "Мир" со своей стороны готова поддерживать начинания и инициативы региона, помогать в развитии карты жителя", — прокомментировала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова.

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