Вандалы засыпали солью Вечный огонь в Тольятти

В феврале текущего года в Тольятти вандалы засыпали солью Вечный огонь, сообщает
Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об осквернении Вечного огня в Тольятти, сообщает телеграм-канал Информцентра Следственного комитета России.
В феврале текущего года вандалы засыпали огонь солью, после чего были задержаны сотрудниками полиции.
В СУ СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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