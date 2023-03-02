Вандалы засыпали солью Вечный огонь в Тольятти

В феврале текущего года в Тольятти вандалы засыпали солью Вечный огонь, сообщает

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об осквернении Вечного огня в Тольятти, сообщает телеграм-канал Информцентра Следственного комитета России.

В феврале текущего года вандалы засыпали огонь солью, после чего были задержаны сотрудниками полиции.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело.