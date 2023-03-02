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Занятость Экономическая политика

Авито Работа запустила развернутые отзывы о компаниях

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным платформы "Авито Работа", почти половина (48%) соискателей при выборе работодателя опирается на мнения других людей в Интернете. Специально для них на Авито Работе появились развернутые отзывы о компаниях. Теперь мнения сотрудников можно не только посмотреть в виде оценок по отдельным параметрам, но и почитать, чтобы заранее узнать обо всех аспектах работы внутри и принять уверенное решение.

Фото: предоставлено Авито

Чтобы сделать отзывы более информативными и полезными для соискателей, система отзывов была полностью преобразована. Благодаря нововведению пользователи получили возможность оставить не только оценку, но и подробный текстовый отзыв о компании-работодателе.

Система действует следующим образом. Пользователи, которые взаимодействовали с компанией-работодателем, выставляют оценку и оставляют развёрнутый комментарий. В нём они могут описать, как устроена работа, какое отношение к сотрудникам, на какие преимущества и нюансы стоит обратить внимание и т. д.

Развернутые комментарии дают кандидату возможность составить объективное мнение о работодателе и принять взвешенное решение. Для удобства анализа отзывов их можно отфильтровать по новизне или характеру оценки.

Рейтинг предприятия на Авито Работе рассчитывается на основе его оценок в отзывах, как их среднее арифметическое. Все отзывы и рейтинг находятся в профиле работодателя на платформе, проходят строгую модерацию и проверку умными алгоритмами в режиме 24/7. Обратную связь от сотрудников уже имеет треть компаний, нанимающих персонал на Авито Работе.

"Рынок труда в основном продолжает оставаться рынком соискателя. Это значит, что людям, независимо от сферы и опыта, доступен большой выбор вариантов трудоустройства и возможность взвешенно выбирать наиболее подходящие. Например, на Авито Работе, где ежемесячно работу ищут более 20,5 млн человек, представлено несколько миллионов предложений от работодателей по всей стране, включая малый, средний и крупный бизнес. По нашим наблюдениям, кандидаты анализируют отзывы о потенциальном работодателе на каждом этапе трудоустройства — до отклика на вакансию, перед собеседованием и даже после получения предложения о работе. И качество отзывов — один из определяющих факторов при выборе. Новый формат оценок компаний на платформе станет ценным подспорьем для пользователей как в активном, так и в пассивном поиске", — комментирует Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Эксперт также отметил, что отзывы напрямую влияют на репутацию работодателей и формируют основу положительного HR-бренда в глазах соискателей и сотрудников. Так, для успешного развития HR-бренда стоит попросить текущих и бывших сотрудников поделиться обратной связью о компании на онлайн-платформах для найма. Это будет способствовать привлечению новых талантливых кадров, которые усилят команду и помогут бизнесу развиваться.

При получении отзыва с низкой оценкой лучше сразу отработать негативный комментарий: объяснить, почему сложилась та или иная ситуация, и предложить пути решения. Если работодатель посчитает, что отзыв был оставлен некорректно, он может обратиться в службу поддержки.

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Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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