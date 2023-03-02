В Самарской области в марте изменится расписание электричек

В связи с проведением ремонтных работ в Самарской области изменится расписание электричек.
6, 7, 20, 21 марта вносятся изменения на участках Самара — Жигулевское Море — Тольятти и Жигулевское Море — Жигулевск.
6, 20 марта отменяются электропоезда "Ласточка":
1. № 7120/7119 сообщением Самара (отпр.14.00) — Тольятти (приб.15.57)
2. № 7118/7117 сообщением Тольятти (отпр.10.31) — Самара (приб.12.27)
3. № 7128/7127 сообщением Самара (отпр.20.15) — Тольятти (приб.22.10)
4. № 7130/7129 сообщением Тольятти (отпр.20.11) — Самара (приб.22.06)
Отменяются пригородные поезда:
1. № 6322/6321 сообщением Самара (отпр.13.05) — Курумоч (приб.14.31)
2. № 6308/6307 сообщением Курумоч (отпр.15.33) — Самара (приб.16.01)
3. № 6316/6315 сообщением Курумоч (отпр.18.22) — Самара (приб.19.49)
4. № 7381 сообщением Жигулевское Море (отпр.21.50) — Жигулевск (приб.22.06)
7, 21 марта отменяются электропоезда "Ласточка":
1. № 7112/7111 сообщением Самара (отпр.08.12) — Тольятти (приб.10.11)
2. № 7118/7117 сообщением Тольятти (отпр.10.31) — Самара (приб.12.27)
Отменяются пригородные поезда:
1. № 6328/6327 сообщением Царевщина (отпр.06.23) — Самара (приб.07.27).
На перегоне Безенчук — Мыльная 6,7,20,21 марта вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Самара — Сызрань.
6,20 марта поезд № 6571/7573 Мирная (отпр.18.54) — Сызрань (приб.22.05) устанавливается сообщением Мирная (отпр.18.54) — Звезда (приб.20.20), на участке Звезда — Сызрань-1 отменяется.
Поезд № 7565 Мирная (отпр.14.16) — Сызрань-1 (приб.17.11) устанавливается сообщением Мирная (отпр.14.16) — Звезда (приб.15.41), на участке Звезда — Сызрань-1 отменяется.
Поезд № 7558 Сызрань-1 (отпр.15.07) — Мирная (приб.18.00) устанавливается сообщением Звезда (отпр.16.34) — Мирная (приб.18.00), на участке Звезда — Сызрань-1 отменяется.
Поезд № 6539 Мирная (отпр.18.01) — Новокуйбышевская (приб.18.53) на участке Самара — Новокуйбышевская проследует по измененному расписанию Мирная (отпр.18.01 — Самара (18.26-18.43) –Новокуйбышевская (приб.19.09).
7, 21 марта поезд № 7572 Сызрань-1 (отпр.04.47) — Самара (приб.07.14) на участке Сызрань — Звезда проследует по измененному расписанию Сызрань-1 (отпр.04.27) — Звезда (05.53- 06.14) — Самара (приб.07.14).
Поезд № 7551 Безенчук (отпр.06.12) — Сызрань-1 (приб.07.28) проследует по измененному расписанию
Безенчук (отпр.06.50) — Обшаровка (07.22-07.55) — Сызрань-1 (приб.08.39).
Поезд № 7570 Сызрань-1 (отпр.05.57) — Мирная (приб.08.51) устанавливается сообщением Звезда (отпр.07.24) — Мирная (приб.08.51), на участке Сызрань-1 — Звезда отменяется.
Поезд № 7557 Мирная (отпр.08.54) — Сызрань-1 (приб.11.49) устанавливается сообщением Мирная (отпр.08.54) — Звезда (приб.10.20), на участке Звезда — Сызрань-1 отменяется.
Поезд № 7552 Сызрань-1 (отпр.09.33) — Мирная (приб.12.27) устанавливается сообщением Звезда (отпр.11.00) — Мирная (приб.12.27), на участке Сызрань-1 — Звезда отменяется.
Последние комментарии
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.