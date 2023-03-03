В Самарской области завершился сезон охоты на пушных и кабана

В Самарской области завершился сезон охоты на кабана, боровой дичи (вальдшнепа и тетерева) и пушного зверя (бобра, зайцев и лис). Об этом сообщили в областном департаменте охоты и рыболовства.
"В течение 20 дней после окончания сроков охоты на пушного зверя, боровой дичи, а в течении 10 дней после окончания сроков охоты на копытных животных, необходимо сдать разрешение на добычу охотничьих ресурсов (сведения о добытых охотничьих ресурсах) по месту его получения", — отмечается в сообщении ведомства.
До 10 марта охотники должны сдать разрешение на добычу кабана, до 20 числа — на пушных и боровую дичь.
Последние комментарии
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.