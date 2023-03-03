В Самарской области завершился сезон охоты на пушных и кабана

В Самарской области завершился сезон охоты на кабана, боровой дичи (вальдшнепа и тетерева) и пушного зверя (бобра, зайцев и лис). Об этом сообщили в областном департаменте охоты и рыболовства.

"В течение 20 дней после окончания сроков охоты на пушного зверя, боровой дичи, а в течении 10 дней после окончания сроков охоты на копытных животных, необходимо сдать разрешение на добычу охотничьих ресурсов (сведения о добытых охотничьих ресурсах) по месту его получения", — отмечается в сообщении ведомства.

До 10 марта охотники должны сдать разрешение на добычу кабана, до 20 числа — на пушных и боровую дичь.