В Тольятти "неадекватного" водителя "семерки" задержали с наркотиками

Тольяттинские полицейские на КПП "Рубеж" задержали 19-летнего парня с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Автоинспекторы остановили для проверки документов ВАЗ-2107. Водитель, заметив патрульных, начал вести себя неадекватно. Из-за этого его и автомобиль решили досмотреть. На коврике в машине полицейские нашли сверток с 457 г N-метилэфедрона.

Подозреваемый рассказал полицейским, что приобрел наркотик через интернет и планировал сбывать через тайники. В связи с этим возбудили уголовное дело. Парня отправили под стражу.