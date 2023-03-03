В Тольятти "неадекватного" водителя "семерки" задержали с наркотиками

Тольяттинские полицейские на КПП "Рубеж" задержали 19-летнего парня с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Автоинспекторы остановили для проверки документов ВАЗ-2107. Водитель, заметив патрульных, начал вести себя неадекватно. Из-за этого его и автомобиль решили досмотреть. На коврике в машине полицейские нашли сверток с 457 г N-метилэфедрона.
Подозреваемый рассказал полицейским, что приобрел наркотик через интернет и планировал сбывать через тайники. В связи с этим возбудили уголовное дело. Парня отправили под стражу.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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